Wie die Ukraine gegen den russischen Drohnen-Terror kämpft

Das ukrainische Militär kämpft gegen Russlands Shahed-Drohnen mit allen Mitteln an.

Wir haben jetzt den Befehl für den Einsatz bekommen. Wir beobachten den Flug der Shahed-Drohnen von Norden her an der Stadt Sumy vorbei.

Sie sind in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine im Einsatz. Hier würde ein Großteil der gefürchteten Shahed-Drohnen fliegen, erzählt er. Es sind eben jene Drohnen aus Russland, die das Militär, die ukrainische Bevölkerung und die Infrastruktur des Landes terrorisieren.

Der dritte Kriegswinter in der Ukraine beginnt mit einem Großangriff Russlands. Ziel waren erneut Energieanlagen, die Menschen leiden weiter unter massivem Strommangel.

Drohnen werden weiterentwickelt

Seit 2022 greift das russische Regime immer wieder mit den Drohnen iranischer Bauart an. Allein im vergangenen November wurden 2.500 Angriffe gezählt - der heftigste Monat seit Kriegsbeginn.

Neu ist, dass Moskau die Drohnen offenbar auch im eigenen Land produziert und weiterentwickelt. Man würde inzwischen Sprengladungen an den Drohnen finden, die mit speziellen Kugeln ausgestattet seien, erzählt Ihor Cherniak, Leiter der Kampfmittelbeseitigung in der Region. Diese Kugeln würden in verschiedene Richtung fliegen und seien besonders gefährlich.