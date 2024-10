Italiens Asylzentren in Albanien nehmen Betrieb auf

Italien plant, illegale Migranten in Abschiebezentren in Albanien zu bringen, statt aufs eigene Festland. Dort sollen die Asylanträge geprüft werden.

Mit mehreren Monaten Verspätung sollen die zwei italienischen Aufnahmezentren für Migranten in Albanien ihre Arbeit aufnehmen. "Die beiden Zentren sind ab heute bereit und einsatzfähig", sagte Italiens Botschafter in Albanien, Fabrizio Bucci, bei einem Besuch der Einrichtungen vor Journalisten.

Es blieb jedoch zunächst unklar, wann die ersten im Mittelmeer aufgelesenen Migranten dort eintreffen werden. Rund 300 Soldaten, Ärzte und Richter aus Italien sollen in den Zentren eingesetzt werden, sagte Botschafter Bucci.

Frauen und Kinder sollen nicht in Zentren untergebracht werden

Die Bauarbeiten der beiden Zentren in den Städten Shengjin und Gjader verzögerten sich um mehrere Monate. Die Inbetriebnahme war zunächst für Mai geplant, musste jedoch wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden.

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni möchte Menschen, die in der EU Asyl suchen, außerhalb der EU unterbringen.

Das erste Zentrum liegt in der nordalbanischen Hafenstadt Shengjin, wo die Migranten registriert werden sollen. In einer zweiten Einrichtung in einer ehemaligen Militärbasis im rund 20 Kilometer entfernten Gjader sollen die Menschen dann auf ihren Asylentscheid warten. Das soll etwaige Abschiebungen schneller möglich machen.