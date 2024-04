Amnesty Jahresbericht: Mehr zivile Opfer in Kriegen

"Es fühlt sich an als wären wir in einer Zeit vor 1948, einer Zeit also, in der es noch keine allgemeingültig verbrieften Menschenrechte gab." Das sagt Agnes Callmard, die internationale Generalsekretärin von Amnesty International. "Gleichzeitig bewegen wir uns immer schneller auf eine Zukunft hin, die von Tech-Giganten und unregulierter Künstlicher Intelligenz beherrscht wird", so Callmard.

Zahl ziviler Opfer gestiegen

Im Jahr 2023 stieg die Zahl ziviler Opfer in bewaffneten Konflikten weiter an. Wurden 2021 laut Amnesty etwa 11.000 Zivilisten in Kriegen getötet, so waren es 2023 mehr als doppelt so viele. Grund: In vielen Konflikten führen Streitkräfte Boden- und Luftangriffe in bewohnten Gebieten durch. Das humanitäre Völkerrecht, auch Kriegsrecht, wurde oft nicht eingehalten.