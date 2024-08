Selenskyj verurteilt russischen Angriff auf Journalisten

In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk traf eine Rakete ein Hotel.

Bei einem Angriff auf ein Hotel in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ist ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Attacke scharf. "Dies ist der tägliche russische Terror", sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die Welt müsse schnell und entschlossen handeln, um den Aggressor Russland zu stoppen.

Bei dem Beschuss in der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine war ein Hotel getroffen worden, in dem ein sechsköpfiges Team der Nachrichtenagentur Reuters übernachtete. Ein britischer Sicherheitsberater der Journalisten wurde getötet. Zwei weitere Journalisten wurden verletzt, unter ihnen ist ein Deutscher.

Die ukrainischen Truppen geraten in der Region Donezk im Osten des Landes immer weiter in Bedrängnis. Besonders intensiv sind die Kämpfe in der Nähe der Städte Pokrowsk und Sumy.

23.08.2024 | 1:52 min