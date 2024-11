Antipersonenminen: Was ist das Ottawa-Abkommen noch wert?

Das Abkommen wurde im Dezember 1997 in der kanadischen Hauptstadt Ottawa unterzeichnet und trat am 1. März 1999 in Kraft. Bis heute sind dem Abkommen 164 Länder beigetreten. In Europa haben mit Ausnahme Russlands alle Länder Antipersonenminen verboten. Die Ukraine hat das Abkommen 2005 ratifiziert. Neben Russland sind dem Abkommen weitere große Militärmächte, wie China Indien und die USA ebenfalls nicht beigetreten. Auch einige Länder aus dem Nahen Osten fehlen unter den Mitgliedsstaaten.Diese Länder haben Antipersonenminen bisher nicht verboten: Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, China, Georgien, Indien, Iran, Israel, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Laos, Libanon, Libyen, Marokko, Mikronesien, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Syrien, Tonga, USA, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam