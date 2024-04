Ukraine-Krieg: Minenräumung wichtig für die Landwirtschaft

Minen belasten in der Ukraine viele Felder und töten oder verletzen selbst dort noch Menschen, wo die Kämpfe längst vorbei und die Russen abgezogen sind. Die Weltbank schätzt, dass die Beseitigung der Minen in der Ukraine etwa 38 Milliarden Dollar kosten und Jahre dauern wird. Da kein Landwirt in dieser Kornkammer der Welternährung Zeit hat, so lange zu warten, setzen sie mit teils eigentümlichen Methoden das eigene Leben im Kampf gegen die Minen aufs Spiel.