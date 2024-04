Zwei Jahre nach Massaker von Butscha: Erinnerung und Schmerz

In der ukrainischen Stadt Butscha werden Hunderte Leichen entdeckt, nachdem die russische Armee abgezogen war. Für die Menschen dort ein Trauma, das bis heute anhält.

Wenige Tage nach der Befreiung offenbart ein Agenturfoto, was mit dem Ehemann von Natalija Werbowa geschehen ist. Zu sehen sind acht hingerichtete Männer, deren Leichen im ukrainischen Butscha auf dem kalten Boden liegen.

Werbowas Blick fällt auf einen Mann mit gefesselten Händen, dessen Gesicht nach unten gerichtet ist. Sie will zunächst nicht glauben, dass das wirklich ihr geliebter Andrij ist. Doch bald darauf erhält sie die schreckliche Gewissheit.

Butscha wurde zum Symbol für Gräueltaten russischer Soldaten in der Ukraine.

"Ich werde die Blutlache nie vergessen"

Als Moskau im Februar 2022 eine großangelegte Offensive gegen das Nachbarland startet, schließt sich Andrij der Territorialverteidigung an. Kurz darauf, als die Russen Butscha und andere Orte in der unmittelbaren Umgebung der Hauptstadt Kiew einnehmen, wird er von feindlichen Soldaten festgenommen. Nach dem Abzug der russischen Truppen identifiziert seine Frau ihn in der Leichenhalle. Sie erkennt sofort die Socken, die sie ihm einst geschenkt hat.