Wie es um die ukrainische Wirtschaft steht

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim Weltwirtschaftsforum um weitere Unterstützung. ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Davos schätzt seine Erfolgschancen ein. 17.01.2024 | 1:10 min

Die Ukraine hat sich im vergangenen Jahr eine gewisse wirtschaftliche Stabilität erkämpft - und das mitten im Krieg. Doch nun starrt die Regierung in Kiew in ein riesiges Haushaltsloch und braucht dringend finanzielle Unterstützung . Doch ist ungewiss, ob und wann von den größten Verbündeten und Geldgebern - den USA und der EU - frische Gelder kommen.

Wie geht es der ukrainischen Wirtschaft?

Der Internationale Währungsfonds hat der ukrainischen Wirtschaft eine "bemerkenswerte Resilienz" bescheinigt. In den ersten Kriegsmonaten 2022 büßte das Land wegen der Besatzung und Zerstörung durch die russischen Angriffstruppen ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung ein. Die Inflation kletterte auf 26 Prozent, da die Zentralbank die Gelddruckmaschine anwarf, um klaffende Haushaltslücken zu schließen.

Warum ist die Ukraine derart auf finanzielle Hilfe angewiesen?

Das Land gibt fast die gesamten Mittel, die über Steuern eingenommen werden, für die Finanzierung des Abwehrkampfs gegen russische Truppen aus. Das hinterlässt ein gewaltiges Defizit, weil andere Rechnungen beglichen werden müssen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten.

Ein wichtiger Faktor sei auch die Anpassung der Altersversorgung gewesen, die bei umgerechnet 92 Euro pro Monat liegen könne, um die Inflation aufzufangen, sagt Hlib Wyschlinski, Exekutivdirektor des Zentrums für ökonomische Strategie, einer Denkfabrik in Kiew. Doch falls wieder Geld gedruckt werde, brächte die daraus resultierende Inflation "eine Menge Leute in echte Armut". Um so etwas zu vermeiden, brauche die Ukraine "bis Anfang Februar eine Entscheidung und das Geld bis Anfang März", betont der Experte.