Moskau: Davos-Treffen "schädlich" für Frieden in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) bei Gesprächen in Davos.

Moskau hat die Gespräche im Schweizer Davos über eine Friedenslösung in der Ukraine ohne russische Beteiligung als "sinnlos und schädlich" kritisiert.

Davos-Prinzipien für Frieden "absurd und inakzeptabel"

"Die 'Friedensprinzipien für die Ukraine', welche die Organisatoren herauszuarbeiten versuchen, sind a priori nicht lebensfähig, weil sie auf der absurden und inakzeptablen 'Formel Selenskyjs' basieren", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Dienstag in Moskau.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine war großes Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Präsident Selenskyj forderte mehr Unterstützung. 16.01.2024 | 2:57 min

Putin: Keine Aufgabe von Gebieten in der Ukraine

Putin drohte am Dienstag mit der Auflösung der Ukraine als eigenständiger Staat. "Jetzt ist es ganz offensichtlich, dass nicht nur die Gegenoffensive gescheitert ist, sondern dass die Initiative vollständig in den Händen der russischen Streitkräfte liegt", sagte er im russischen Fernsehen. "Wenn das so weitergeht, könnte die ukrainische Eigenstaatlichkeit einen irreparablen, sehr schweren Schlag erleiden."