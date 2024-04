44 Staaten: Russland soll für Ukraine-Krieg zahlen

Russland muss nach dem Willen von 44 Staaten für Kriegsschäden in der Ukraine bezahlen. Zugleich sollte es wegen des Aggressionskrieges strafrechtlich verfolgt werden. Russland müsse zur Verantwortung gezogen werden, hieß es in einer Erklärung zum Abschluss eines internationalen Ministertreffens in Den Haag am Dienstag.

Schadensregister ebnet Weg für Ansprüche in Ukraine

Am Dienstag wurde das erste Register für Kriegsschäden in Betrieb genommen. Mehr als 100 Schadenersatzforderungen gingen bis zum Abend ein. Die niederländische Außenministerin Hanke Bruins Slot sagte:

In Den Haag beraten Politiker und Ermittler darüber, wie Kriegsverbrechen in der Ukraine strafrechtlich verfolgt werden können. Außerdem gibt es ein erstes Schadensregister.

Selenskyj und Kuleba rufen zu Kampf gegen Kriegsgräuel auf

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach vom "Hunger des ukrainischen Volkes nach Gerechtigkeit". Er erinnerte an das Massaker an Zivilisten in der Stadt Butscha vor zwei Jahren. Dies sei zum Symbol der russischen Gräuel in der Ukraine geworden. "Die gesamte Welt sah in Butscha dem Bösen ins Auge."