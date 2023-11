Präsidentenwahl in Argentinien: Massa liegt vor Javier Milei

Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien hat der linke Wirtschaftsminister Massa rund 36 Prozent geholt. Mit 30 Prozent auf dem zweiten Platz: der rechte Ökonom Milei. 23.10.2023 | 0:22 min

Bei der Präsidentenwahl in Argentinien liegt Sergio Massa überraschend vorne. Der Wirtschaftsminister von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) kam auf rund 36 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Sonntagabend (Ortszeit) nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte.

Der ultrarechte Ökonom Javier Milei galt lange als Favorit bei der Präsidentenwahl. 22.10.2023 | 0:17 min

Wohl Stichwahl am 19. November

Massa und Milei dürften demnach am 19. November in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Der künftige Präsident tritt am 10. Dezember sein Amt an. Wann das Endresultat vorliegt, war unklar.