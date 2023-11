Bergkarabach: Armenien fordert UN-Schutzmission

Aserbaidschan hatte das vor allem von Armeniern bewohnte Bergkarabach am Mittwoch erobert. Bei der Offensive sollen hunderte Menschen getötet oder verletzt worden sein. 24.09.2023 | 0:22 min

Nach dem militärischen Sieg Aserbaidschans in Bergkarabach fordert Armenien eine UN-Mission zum Schutz der Bevölkerung vor Ort. Die "wahrlich verheerenden Entwicklungen" in der Kaukasus-Region hätten gezeigt, dass die Probleme "nicht allein durch Stellungnahmen und allgemeine Aufrufe" gelöst werden könnten, sagte Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan bei der UN-Generaldebatte in New York. Er forderte, die Vereinten Nationen müssten unverzüglich Truppen entsenden, um die "Menschenrechts- und Sicherheitslage vor Ort zu überwachen und zu bewerten".

Hintergrund: Armenien wirft Aserbaidschan vor, eine ethnische Säuberung in Bergkarabach zu planen. Das Gebiet liegt auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt und ist zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken seit langem umkämpft. Am vergangenen Dienstag hatte das autoritär geführte Aserbaidschan eine Militäroperation zur Eroberung gestartet. Nur einen Tag später ergaben sich die unterlegenen Karabach-Armenier.

Rettung oder Propaganda? Nach der Machtübernahme in Bergkarabach zeigt Aserbaidschan Bilder von Hilfslieferungen an die Menschen. 22.09.2023 | 2:54 min

Armenier in Bergkarabach befürchten Unterdrückung

Armeniens Außenminister Mirsojan zog in seiner Rede vor den UN eine Parallele zum Völkermord in Ruanda im Jahr 1994. Die Vereinten Nationen hätten in dessen Folge Präventionsmechanismen geschaffen, um ein ähnliches Verbrechen zu verhindern. Heute stehe die Welt in Bergkarabach "am Rande eines weiteren Fehlschlags", sagte Mirsojan.