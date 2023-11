Kennedy-Attentat: Folgen der Attacken auf US-Präsidenten

John F. Kennedy und seine Frau Jacqueline im Auto kurz vor dem Attentat in Dallas am 22. November 1963.

Abraham Lincoln - Rückschritt bei Gleichberechtigung

Es war nur fünf Tage her, dass Lincoln den blutigen Bürgerkrieg gegen die Südstaaten gewonnen hatte. Am Abend des 15. April 1865 wurde er im Ford Theatre mit Musik empfangen. Das Stück, das als Komödie angekündigt war, wurde im dritten Akt zur Tragödie: Ein 26-jähriger Schauspieler und Rassist schlich sich in die Präsidentenloge und schoss Lincoln in den Kopf. Das Attentat hatte historische Folgen.