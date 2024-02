China-Kritiker Yang zu Todesstrafe auf Bewährung verurteilt

Ein Gericht in China hat den australischen Journalisten Yang Hengjun zum Tode verurteilt und das Urteil zur Bewährung ausgesetzt. Australiens Regierung reagierte bestürzt auf das Urteil. Sie sei "entsetzt" über die Entscheidung, sagte Außenministerin Penny Wong am Montag und kündigte eine Reaktion an. Sie gehe davon aus, dass die Todesstrafe nach zwei Jahren in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wird.