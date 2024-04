Brückeneinsturz in Baltimore: Biden besucht Unglücksort

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Besuch in Baltimore den Wiederaufbau der dort eingestürzten Francis Scott Key Bridge versprochen. "Wir werden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Brücke so schnell wie möglich wieder aufzubauen", sagte Biden vor dem Hintergrund der zerstörten Überreste der Brücke am Freitag.