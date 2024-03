Schiffskollision in Baltimore: Gründe für die Brücken-Katastrophe

Baltimore: Weiter Personen vermisst, zwei Menschen gerettet

In der US-Stadt Baltimore hat ein Schiff eine vierspurige Autobrücke gerammt und sie weitgehend zum Einsturz gebracht . Mindestens zwei Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet. Nach mindestens sechs weiteren Menschen werde weiterhin gesucht.

Es hätten sich in der Nacht Arbeiter auf der Brücke befunden, die Beton-Ausbesserungen vorgenommen hätten. Aber es sei nicht bekannt, wie viele Menschen dort waren, als praktisch der gesamte über dem Wasser befindliche Teil der etwas mehr als 2,5 Kilometer langen Brücke einstürzte.

Keine Hinweise auf Terrorismus - auch FBI ermittelt

Wie US-Medien unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr berichteten, waren gegen 1.30 Uhr erste Notrufe eingegangen. Auf Videos einer Überwachungskamera , die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie das Schiff einen der Stützpfeiler rammte und daraufhin große Teile der Brücke ins Wasser stürzten. Auch mehrere Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke standen, stürzten demnach in den Fluss.

Schiff- und Brückenexperte bei ZDFheute live

Wie konnte es zu der Katastrophe kommen? In welchem Zustand hat sich die Brücke befunden? Wie können solche Kollisionen verhindert werden?

Wann startet ZDFheute live zum Brückenkollaps in Baltimore?

Der Livestream beginnt um 17:20 Uhr und ist anschließend hier abrufbar. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.