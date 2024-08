Proteste in Bangladesch: Dutzende Tote - Ausgangssperre

In Bangladesch eskalieren die Proteste gegen eine zweifelhafte Quote bei Besetzung von Beamtenstellen

Bei heftigen Auseinandersetzungen während Protesten gegen die Regierung in Bangladesch sind Berichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die führende Tageszeitung "Prothom Alo" meldete am Sonntag mindestens 97 Tote. Der Sender Channel 24 berichtete von mindestens 72 Todesfällen durch Gewalt. Weitere Quellen kommunizieren andere Opferzahlen.

Bangladesch: Schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten

Im Viertel Uttara in der Hauptstadt Dhaka setzten Beamte Tränengas ein, um Hunderte Menschen zu vertreiben, die eine wichtige Kreuzung blockierten. Demonstranten stürmten Häuser und randalierten laut den Berichten in einem Büro einer gemeinnützigen Organisation, in dem Hunderte Aktivisten der Regierungspartei in Stellung gegangen waren. Augenzeugen berichteten zudem, dass Bomben gezündet worden seien und Schüsse zu hören gewesen seien.