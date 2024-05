Ein Besuch im Rohingya Flüchtlingslager in Bangladesch

Über sechs Jahren leben fast eine Million Rohingya im Flüchtlingslager in Bangladesh. Die muslimische Minderheit ist rechtlos, staatenlos und von der Welt im Stich gelassen.

Die Situation im Lager gilt als zunehmend angespannt. Bewaffnete Gangs kämpfen um die Vorherrschaft. Es geht um Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. In der Nacht vor unserm Besuch gab es wieder einen Toten. Auch die internationalen Hilfsorganisationen, die das Lagerleben seit Jahren am Laufen halten, stehen unter Druck.

"Die Zahl der Menschen, die wir aufgrund von Schussverletzungen behandeln, ist im letzten Jahr deutlich angestiegen", so Erik Engel von der Organisation Ärzte ohne Grenzen, "Um etwa 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."

Stadt an Grenze zu Thailand

Rohingya: Geflohen vor der Unterdrückung in Myanmar

An einem kleinen Obststand an der Straße steht die 29-jährige Sahida. Das braunrote Kopftuch fest um den Kopf gebunden, die Abaya, das traditionelle muslimische Gewand, reicht ihr bis zum Boden. Sie lächelt und scheint sich über unseren Besuch zu freuen. "Journalisten", sagt sie, "kommen immer seltener". Ob aus Angst oder Desinteresse - sie wisse es nicht.

Wie die meisten der rund eine Million Rohingya im Lager ist auch Sahida 2017 nach Cox's Bazar gekommen, in diese etwa dreizehn Quadratkilometer große Elendssiedlung aus Wellblech, Bambusstangen und Plastikplanen an der Grenze zu Myanmar. Geflohen nach Jahrzehnten der Unterdrückung und einer brutalen Vertreibungsaktion durch das myanmarische Militär , die die Vereinten Nationen inzwischen als Völkermord bezeichnen.

Gewalt und Angst im Flüchtlingscamp

Doch von der Hoffnung, hier in Bangladesch ein neues Leben zu beginnen, ist nicht nur Sahida kaum etwas geblieben.

Als wir hier ankamen, war ich so froh, so dankbar. Ich dachte das Schlimmste liegt hinter uns. Aber das Leben hier ist ein Alptraum und ich wache einfach nicht auf.

Rohingya: Ein Volk ohne Rechte

Das größte Gefängnis der Welt, nennen sie das Lager hier deshalb. Stacheldraht und Wachtürme umzäunen es. Verlassen dürfen die Bewohner das Camp nur in medizinischen Notfällen. Auch feste Bauten, die Schutz vor Feuern oder Stürmen bieten, sind verboten. Kindern ist der Schulunterricht nur nach dem Lehrplan von Myanmar erlaubt.

Das führe zu einem dramatischen Anstieg von häuslicher und sexueller Gewalt in den Familien, so der Teamleiter der Hilfsorganisation. Und zu immer mehr Patienten und Patientinnen, die wegen Depressionen und Suizid-Gedanken behandelt werden müssten.

Situation der Rohingya soll nicht verbessert werden

Warum die Regierung von Bangladesch die Rohingya nicht besser integriere, fragen wir deshalb den zuständigen Staatsminister in der Hauptstadt Dhaka. Schließlich sei klar, dass sie nicht zurückkehren können, solange die Militärregierung in Myanmar an der Macht sei.