Syrische Flüchtlinge: EU verhandelt mit dem Libanon

1,5 Millionen syrische Flüchtlinge leben im Libanon - in einem Land, das halb so groß ist wie Hessen und in dem rund 5,5 Millionen Menschen leben. Der multikonfessionelle Libanon steckt in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise. Seit Jahren verlieren die Zentralregierung und das Parlament immer mehr an Bedeutung, die islamistische Hisbollah spielt mittlerweile die mächtigste Rolle. Und aktuell verschlechtert der Konflikt mit dem Nachbarland Israel das gesellschaftliche Klima.