Barbuda: Nach dem Sturm kommen die Investoren

Letzte Instanz: Privy Council

Jetzt erhoffen sie sich vom Privy Council in London Rückendeckung. Der britische Kronrat ist die letzte Berufungsinstanz für das Commonwealth -Mitglied Antigua und Barbuda. Zwei Vertreter Barbudas kamen in dieser Woche zur Anhörung nach England: die Menschenrechts- und Umweltaktivistin Jacklyn Frank, die früher im Regierungsrat von Barbuda saß, und der Wissenschaftler John Mussington. Sie wollen grünes Licht des Privy Council, die Entscheidung ihrer – auf der Nachbarinsel Antigua sitzenden – Regierung anzufechten und damit letztlich ein Urteil, das den Gemeinden das Recht einräumt, unberührtes Land zu schützen.

Ihr Protest gilt dem Bau des Flughafens auf Barbuda ab September 2017, dem Monat, in dem der verheerende Sturm "Irma" auf die Insel traf. Die rasche Landnutzung internationaler Bauunternehmen unmittelbar in der Notlage nennen Kritiker ein Beispiel für Katastrophen-Kapitalismus. "Was sich auf der Karibikinsel Barbuda abspielt, ist ein Mikrokosmos für das, was in unserer Welt falsch läuft", schrieb UN-Sonderermittler David Boyd im Oktober auf der Plattform X.