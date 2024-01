Thailand: Band Bi-2 fürchtet Abschiebung nach Russland

Die sieben Musiker von Bi-2 - von denen mehrere auch einen israelischen Pass haben und zwei gar keine russischen Staatsbürger mehr sind - waren eigenen Angaben zufolge in der vergangenen Woche nach einem Konzert auf der Urlaubsinsel Phuket festgenommen und in Einwanderungshaft gebracht worden. Phuket ist ein beliebtes Reiseziel für russische Auswanderer und Touristen.

Bandmitglieder offenbar in Einwanderungshaft

Während Medien zunächst berichtet hatten, dass die Musiker nach Russland abgeschoben werden sollten, wurde nun am Dienstagabend einer der Bandgründer - Jegor "Ljowa" Bortnik - nach Israel ausgeflogen, das berichten die Künstler. Bortnik, der unter dem Künstlernamen Ljowa auftritt, verfügt zusätzlich über einen australischen Pass. "Der Rest der Gruppe sitzt immer noch in einem Migrationsgefängnis in einer engen Zelle mit 80 Personen", schrieb Bi-2 auf Facebook.