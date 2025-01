All das gilt natürlich nicht für den dänischen König. Er kann mit seinem Dannebrog, der eine besondere Form des Schwalbenschwanzes hat, machen, was er will. Frederik ließ gerade erst ein Emblem im Wappen, einen Eisbären, vergrößern. Um Donald Trump klarzumachen: Der Eisbär, also Grönland, gehört zu Dänemark. Wenn Sie also nicht der dänische König sind und alles richtig machen wollen: Nähen Sie schnell noch einen Dannebrog in Wimpelform. Wimpel dürfen 24/7 am Mast hängen. Dann können Sie ganz beruhigt in Ihrem Dänemark-Urlaub ausschlafen!