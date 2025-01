Der Name M23 steht für "Bewegung 23. März" (französisch: Mouvement du 23 Mars). Damit spielt die Miliz auf den 23. März 2009 an, als ein Friedensabkommen den sogenannten dritten Kongokrieg beendete. Mit dem Vertrag wurden Tutsi-Rebellengruppen als politische Parteien anerkannt und die Kämpfer in die Armee integriert. Aus Sicht der Rebellen hat sich die Armee nicht an das Abkommen gehalten, weshalb sie im April 2012 die M23-Miliz gründeten. Teile der Armee spalteten sich damals ab.



Nach mehreren relativ ruhigen Jahren hat M23 im November 2021 erneut einen Vorstoß im Osten des Kongo begonnen. In den Regionen Nord- und Süd-Kivu eroberten sie mehrere Gebiete. Verhandlungen über eine Waffenruhe scheiterten immer wieder. Von wem wird M23 unterstützt? Technisch und personell wird die Gruppe laut mehreren UN-Berichten von Ruanda unterstützt. Dessen autoritär regierender Präsident Paul Kagame hatte bei der Beendigung des Völkermords eine zentrale Rolle gespielt.