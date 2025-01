M23: Kongo-Rebellen nehmen offenbar Goma ein

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo rücken die Rebellengruppen auf die Millionenstadt Goma vor. Hunderttausende sind auf der Flucht. 27.01.2025 | 0:19 min

Nach tagelangen schweren Kämpfen im Osten der Demokratischen Republik Kongo will die Rebellenmiliz M23 die wichtige Provinzhauptstadt Goma eingenommen haben. Das teilte sie in einer Presseerklärung mit. Eine Bestätigung durch die Armee oder der Regierung in Kinshasa gab es dafür zunächst nicht.

Was passiert zurzeit im Kongo und welche Rolle spielt die Rebellenmiliz M23? Wichtige Fragen und Antworten:

Wie ist die Lage aktuell in Goma?

Einwohner berichteten am Morgen, noch immer werde in der Stadt geschossen. Es gebe zudem Plünderungen. Am Vormittag seien in Goma Kämpfer der M23 zu sehen gewesen, ebenso wie Soldaten der Armee mit weißen Flaggen, die ihre Waffen und Fahrzeuge verließen. Lediglich im Stadtzentrum würden die Kämpfe andauern, hieß es.

"Es stimmt, dass die M23 in Goma eingedrungen ist, aber ich bin nicht sicher, dass sie die gesamte Stadt kontrollieren", sagte der Polizeibeamte Stanley Mugisho der Deutschen Presse-Agentur.

Ist es das erste Mal, dass M23-Kämpfer bis nach Goma vordringen?

Nein, bereits im Dezember 2012, wenige Monate nach ihrer Gründung, konnte sich die Miliz für einige Tage in der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu festsetzen. Zurückgeschlagen wurde sie damals von der kongolesischen Armee und der UN-Friedensmission Monusco.

Welche Vorwürfe macht M23 der Regierung?

Der kongolesischen Regierung wirft M23 vor, die Region zu vernachlässigen. Die Rebellen behaupten außerdem, die im Kongo lebenden Angehörigen der Tutsi-Volksgruppe zu schützen, die im Nachbarland Ruanda während des Genozids 1994 zu Hunderttausenden ermordet wurden. Die Regierung arbeitet nach Darstellung der Miliz mit an dem Völkermord beteiligten Hutu-Rebellen zusammen, die vor der Strafverfolgung in den Kongo geflohen waren.

In der europäischen Politik gilt Ruanda als sicheres Abschiebeland. Doch unter der 30-Jährigen Präsidentschaft von Paul Kagame nimmt das Land zunehmend diktatorische Züge an. 12.07.2024 | 8:14 min

Von wem wird M23 unterstützt?

Technisch und personell wird die Gruppe laut mehreren UN-Berichten von Ruanda unterstützt. Dessen autoritär regierender Präsident Paul Kagame hatte bei der Beendigung des Völkermords eine zentrale Rolle gespielt.

Der M23-Miliz wird auch vorgeworfen, die wirtschaftlichen Interessen Ruandas im Kongo durchzusetzen - dabei geht es vor allem um den Zugang zu wertvollen Bodenschätzen. Die kongolesische Außenministerin Thérèse Kayikwamba Wagner kritisierte, Ruanda führe illegal Coltan aus dem Kongo ein, um es von dort auf den Weltmarkt zu bringen.

Auf einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am Sonntag (Ortszeit) hatte die kongolesische Außenministerin Thérèse Kayikwamba Wagner das Eindringen ruandischer Soldaten in den Ostkongo eine "Kriegserklärung" genannt und erneut Sanktionen gegen Ruanda gefordert, darunter ein Embargo auf Mineralienexporte aus dem Land.

Wofür steht die Abkürzung M23?

Der Name M23 steht für "Bewegung 23. März" (französisch: Mouvement du 23 Mars). Damit spielt die Miliz auf den 23. März 2009 an, als ein Friedensabkommen den sogenannten dritten Kongokrieg beendete. Mit dem Vertrag wurden Tutsi-Rebellengruppen als politische Parteien anerkannt und die Kämpfer in die Armee integriert. Aus Sicht der Rebellen hat sich die Armee nicht an das Abkommen gehalten, weshalb sie im April 2012 die M23-Miliz gründeten. Teile der Armee spalteten sich damals ab.

Nach mehreren relativ ruhigen Jahren hat M23 im November 2021 erneut einen Vorstoß im Osten des Kongo begonnen. In den Regionen Nord- und Süd-Kivu eroberten sie mehrere Gebiete. Verhandlungen über eine Waffenruhe scheiterten immer wieder.

Am 7. April 1994 beginnt der der Völkermord in Ruanda. Mit circa 800.000 Ermordeten gilt der Genozid an den Tutsi als eines der schwersten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. 04.04.2024 | 13:58 min

Wie geht es den Menschen im Land?

Millionen von Zivilisten haben auf der Flucht vor den Kämpfen in den vergangenen Jahren ihr Zuhause zurückgelassen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft M23 Massaker an der Zivilbevölkerung vor.

Die sich zuletzt zuspitzende Situation löste eine Massenflucht der Zivilbevölkerung aus. Binnen drei Wochen sind nach UN-Angaben von Ende vergangener Woche 400.000 Menschen vertrieben worden.

Wie reagieren andere Staaten auf die Lage im Kongo?

Der jüngste Konfliktverlauf löste auch in der Region und international Besorgnis aus. Kenias Präsident William Ruto, derzeit Vorsitzender der ostafrikanischen Staatengemeinschaft EAC, kündigte am Sonntagabend einen Sondergipfel innerhalb von 48 Stunden an, um über die Situation zu beraten. Zugleich forderte er eine sofortige Einstellung der Kämpfe. Sowohl Ruanda als auch die Demokratische Republik Kongo sind EAC-Mitglieder.