Trump geht im Schweigegeldprozess straffrei aus

Der designierte US-Präsident Donald Trump erhält im New Yorker Schweigegeldprozess keine Strafe. Die Verurteilung erfolge als "unconditional discharge" - ohne Haftstrafe, Geldbuße oder Bewährung - gab das zuständige Gericht am Freitag bekannt.

Der Oberste Gerichtshof hatte am Donnerstag noch einen Dringlichkeitsantrag von Trumps Anwälten abgewiesen, die in letzter Minute versucht hatten, die Strafmaßverkündung zu verhindern

Trump war in dem New Yorker Verfahren im Mai schuldig gesprochen worden, eine vor seinem Wahlsieg 2016 getätigte Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels in Höhe von 130.000 Dollar per Fälschung von Geschäftsdokumenten vertuscht zu haben.