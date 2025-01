Live: Warum Trump Grenzen verschieben will

Noch vor seiner Amtszeit droht der designierte US-Präsident Donald Trump seinen Partnern. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag äußert er sich zu seinen Expansionsplänen gegenüber Grönland, Panama und Kanada . Der angehende US-Präsident würde militärische Gewalt gegenüber der Arktis-Insel und dem Panamakanal nicht ausschließen. Für die "Fusion" Kanadas ziehe er zwar keine militärische, aber wirtschaftliche Gewalt in Erwägung, so Trump auf Nachfrage. Schon mehrmals hatte Trump in der Vergangenheit Kanada als "51. Bundesstaat" der USA bezeichnet.