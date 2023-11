Dublin-Krawalle: Justizministerin zum Rücktritt aufgefordert

Mehrere Kinder und eine Frau waren am Donnerstag bei einem Messerangriff in der irischen Hauptstadt verletzt worden. Danach kam es zu heftigen Ausschreitungen. 24.11.2023 | 1:59 min

Nach den schweren Ausschreitungen in Dublin wächst die Kritik an der irischen Justizministerin Helen McEntee und Polizeichef Drew Harris. Die Chefin der wichtigsten Oppositionspartei Sinn Fein, Mary Lou McDonald, forderte beide zum Rücktritt auf, wie die Zeitung "Irish Times" am Samstag berichtete.

Nach der Krawallnacht in Dublin ist es am Freitagabend in der irischen Hauptstadt zu weiteren vereinzelten Festnahmen gekommen.

Schwere Ausschreitungen nach Messertat

Am Donnerstagabend hatten zahlreiche Menschen in Dublin randaliert, darunter viele Rechtsradikale. Sie plünderten Läden, griffen Polizisten an und zündeten Einsatzfahrzeuge und Busse an, nachdem zuvor ein Mann am Nachmittag drei kleine Kinder sowie eine Betreuerin auf der Straße mit Messerstichen teils schwer verletzt hatte.