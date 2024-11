Claudia Ortiz: "Das bedeutet, die Stimme vieler Menschen zu sein, die keine andere Möglichkeit haben, ihre Rechte zu verteidigen. In einem Parlament, in dem die absolute Mehrheit der Regierungspartei gehört und in dem Entscheidungen ohne Dialog, ohne Debatte, oft im Schnellverfahren, also ohne einen Ausschuss des Parlaments zu konsultieren, getroffen werden, besteht unsere Aufgabe im Parlament darin, die Stimme für alle Bedürfnisse, für alle Menschenrechtsverletzungen und auch für die Vorschläge, die die Bevölkerung selbst hat, die aber ignoriert werden, zu sein."