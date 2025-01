Worum geht’s?

Die Person, die er angreifen will, ist Keir Starmer - es ist ein politischer Seitenhieb, der nichts mit den Frauen und Mädchen zu tun hat, die immer wieder missbraucht wurden.

Musk vertrete die Haltung, Autoritarismus sei erfolgreicher als Demokratie. Fände er in Europa mehr Verbündete, könne es gefährlich werden, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Wie reagiert Starmer?

Starmer reagierte heute bei einer Pressekonferenz. Zu den Vorwürfen, er habe sich nicht genug um die Vergewaltigungsgangs gekümmert, sagte er: "Als ich das Amt verließ, verfolgten wir so viele Missbrauchs-Fälle wie nie zuvor." Die von Musk geschürte Aufregung sei "eine Diskussion, die auf Lügen baut".

Starmer nahm vor allem Ministerin Philipps in Schutz und beschuldigte britische konservative Politiker, sich an den Lügen auf Twitter zu beteiligen. So hatte sich die neue Anführerin der Tories, Kemi Badenoch, Musks Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Missbrauchsring angeschlossen - wohl wissend, dass es den 2014 schon gegeben hatte.