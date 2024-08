England: Rechter Mob will Asylunterkunft stürmen

Holzstücke, Stühle, Feuerlöscher und andere Gegenstände flogen in die Richtung der Polizisten vor dem Holiday Inn Express Hotel. Ein kleines Feuer brannte, Fenster des Gebäudes waren eingeschmissen. Mindestens ein Bereitschaftspolizist wurde verletzt weggetragen. Ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft.

In Sunderland im Nordosten Englands kam es am Samstag zu mehreren Festnahmen.

Drei Mädchen bei Messerattacke getötet

An vielen Orten in Großbritannien kam es schon am Samstag zu heftigen Krawallen, die offenbar von einem tödlichen Messerangriff auf Kinder ausgelöst wurden, die im Küstenort Southport an einem Tanzkurs teilnahmen, der als Taylor-Swift-Mottoevent beworben worden war.