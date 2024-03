Nigeria: Entführte Schulkinder sind wieder frei

Bewaffnete hatte sie am 7. März aus ihrer Schule im Nordwesten Nigerias entführt: Die fast 300 Schüler und Schulangestellte sind jetzt wieder in Freiheit.

Aus dieser Schule im nigerianischen Kuriga wurden Anfang März fast 300 Kinder und Angestellte entführt. Quelle: dpa

Zweieinhalb Wochen nach ihrer Entführung sind fast 300 Kinder und Angestellte einer nigerianischen Schule laut Behörden wieder freigelassen worden. Sie seien unverletzt, teilte das Gouverneursbüro des Bundesstaats Kaduna am Sonntag mit.

Keine Details über die Freilassung bekannt

Bewaffnete hatten vor über zwei Wochen etwa 287 Mädchen und Jungen aus einer Schule im Nordwesten Nigerias verschleppt. "Ich möchte bekanntgeben, dass unsere Schulkinder aus Kuriga freigelassen wurden" sagte Uba Sani, Gouverneur des Bundesstaats Kaduna. Die Freilassung sei das Ergebnis von "Operationen der Sicherheitsbehörden".

Sani dankte dem Präsidenten und der nigerianischen Armee. Weitere Angaben machte er nicht, auch nicht zur Zahl der befreiten Schüler. Die Entführer hatten ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet etwa 640.000 Euro gefordert. Die Regierung hatte eine Zahlung abgelehnt.

700 Lehrer und Schüler in ein Waldgebiet gezwungen

Eine bewaffnete Gruppe hatte am 7. März eine Grund- und Mittelschule in der Ortschaft Kuriga überfallen. Nach Schilderung eines Lehrers, der sich im lokalen Fernsehen äußerte, wurde das Gebäude kurz vor Schulbeginn um 8 Uhr Ortszeit von schwer bewaffneten Männern umstellt. Die Täter hätten die etwa 700 Schüler und Lehrer gezwungen, sich in ein Waldgebiet zu begeben. Viele Kinder und Erwachsene hätten jedoch fliehen können.

Im Norden und Zentrum des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas mit mehr als 220 Millionen Einwohnern entführen sowohl kriminelle Banden als auch islamistische Terrorgruppen immer wieder Menschen.

Boko-Haram-Entführung vor zehn Jahren

Vor fast genau zehn Jahren, im April 2014, sorgte die Entführung von 276 Schülerinnen durch die islamistische Miliz Boko Haram in Chibok im nordöstlichen Bundesstaat Borno für weltweites Entsetzen. Dutzende von ihnen bleiben weiter vermisst.

Entführungen in der Geschichte Nigerias Die Geschichte der Entführungen in Nigeria beginnt Ende der 1990er-Jahre im Niger Delta. Dort hatten Ölfirmen seit den 70er-Jahren in großem Stil Öl gefördert - ohne Rücksicht auf die Umwelt oder die Anwohner. Bewaffnete Widerstandsgruppen fingen an, internationale Mitarbeiter der großen Firmen zu verschleppen. Erst um ihre politischen Forderungen durchzusetzen - bald auch, um Lösegeld zu verlangen.



Islamistische Gruppen im Norden des Landes übernahmen die Taktik. Am bekanntesten ist wohl ein Fall von 2014, als die Terrorgruppe Boko Haram mehr als 270 Schülerinnen aus einer Schule in Chibok entführte, von denen bis heute knapp 100 vermisst werden.



Quelle: EPD

Boko Haram und anderen dschihadistischen Gruppen geht es bei den Entführungen meist darum, politische Forderungen zu stellen oder Mädchen und junge Frauen zur Zwangsheirat zu zwingen oder sie als Sex- und Haussklaven zu missbrauchen. Die Banden wollen dagegen vorwiegend Lösegeld erpressen.

Lösegeld oft Ursache für Entführungen

Nach Angaben der Wirtschafts- und Sicherheitsberatungsfirma SB Morgen sind Lösegeldzahlungen aufgrund von Nigerias Wirtschaftskrise mittlerweile zum Hauptgrund für Entführungen geworden. Allein in den zwölf Monaten zwischen Juli 2022 und Juni 2023 sind laut SB Morgen in Nigeria 3.620 Menschen bei 582 Entführungsvorfällen gekidnappt worden, die weitaus meisten davon in Kaduna.

Die Region, in der sich die Schule befindet, gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. In den vergangenen Monaten sind immer wieder kleinere Gruppen von Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in dem Bundesstaat entführt worden. Nach Angaben eines Abgeordneten wurden im benachbarten Regierungsbezirk binnen zwei Wochen mehr als 160 Menschen verschleppt.

Dahinter stecken meist kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen. Angehörige müssen oft ihr Erspartes opfern oder Land und Vieh verkaufen, um die Summe aufbringen zu können.