Entführungen als kriminelles Geschäftsmodell in Nigeria

Die Geschichte der Entführungen in Nigeria beginnt Ende der 1990er-Jahre im Niger Delta. Dort hatten Ölfirmen seit den 70er-Jahren in großem Stil Öl gefördert - ohne Rücksicht auf die Umwelt oder die Anwohner. Bewaffnete Widerstandsgruppen fingen an, internationale Mitarbeiter der großen Firmen zu verschleppen. Erst um ihre politischen Forderungen durchzusetzen - bald auch, um Lösegeld zu verlangen.



Islamistische Gruppen im Norden des Landes übernahmen die Taktik. Am bekanntesten ist wohl ein Fall von 2014, als die Terrorgruppe Boko Haram mehr als 270 Schülerinnen aus einer Schule in Chibok entführte, von denen bis heute knapp 100 vermisst werden.



