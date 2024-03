Nigeria: Bewaffnete Angreifer entführen mehr als 200 Kinder

Nach der Entführung der Grundschüler in der Ortschaft Kuriga versammelten sich Bewohner in der Nähe der Schule.

Bewaffnete Angreifer haben am Donnerstag im Nordwesten Nigerias mindestens 287 Schülerinnen und Schüler entführt. Der Überfall habe sich in einer Grundschule in der Ortschaft Kuriga im Bundesstaat Kaduna ereignet, sagte Schulleiter Sani Abdullahi.