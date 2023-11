Kanzler auf Afrika-Reise: Herr Scholz hört zu

Bundeskanzler Scholz beendet heute seine dreitägige Afrika-Reise. Zum Abschluss soll es in Ghana um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen gehen, sowie um das Thema Migration. 31.10.2023 | 0:20 min

Karamba Diaby (SPD, Vorsitzender der Parlamentariergruppe Westafrika des Deutschen Bundestages) zur Afrika-Reise des Bundeskanzlers Olaf Scholz mit der Agenda "Energie, Migration und Sicherheit" 31.10.2023

Ob er ein paar Eingangsbemerkungen machen wolle, hatte die stellvertretende Direktorin den Kanzler am Anfang gefragt. Nein, sagte Scholz, er wolle sich lieber anhören, was die Studenten zu sagen haben. Als er am Ende aufsteht und ein paar Fragen beantwortet, gibt es noch einmal großen Applaus. Denn Scholz sagt: "Ich stimme allem zu."