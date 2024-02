Niederlande: Gewalt bei Eritreer-Treffen in Den Haag

Bei einem Treffen von Eritreern in der Stadt Den Haag ist es am Abend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ursache war ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen. 18.02.2024 | 0:17 min

Bei einem Treffen von Eritreern im niederländischen Den Haag ist es am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Zwischen zwei Gruppen von Eritreern gab es heftige Auseinandersetzungen, bei denen auch Steine flogen, teilte die Polizei am Abend mit.

Immer wieder kommt es bei Eritrea-Veranstaltungen in Deutschland zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Unterstützern des Regimes. Wieso? 23.09.2023 | 1:31 min

Auslöser für Ausschreitungen nicht klar

Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas gegen die Gewalttäter vor. Der Bürgermeister verhängte am Ort der Krawalle den Notstand, was der Polizei weiterreichende Befugnisse gibt.

Bei einem Eritrea-Treffen in Stuttgart kam es im September 2023 zu massiven Ausschreitungen. Es ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr. Hat die Politik Konsequenzen gezogen? 19.09.2023 | 2:11 min

Immer wieder Gewalt bei Eritreer-Treffen

In letzter Zeit hatte es bereits in Deutschland und anderen Ländern immer wieder schwere Gewalt bei Treffen von Eritreern gegeben. Dabei trafen Unterstützer und Gegner der diktatorischen Regierung in dem Land am Horn von Afrika aufeinander.