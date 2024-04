20 Jahre Polen in der EU: Mein Pass in den Westen

"Warum sprichst du so unverschämt gut Deutsch?", fragte mich ein Kollege in der Parlamentsredaktion eines privaten Fernsehsenders, als ich dort 2013 als Teil eines Stipendiums in Berlin arbeitete. Die Frage an sich ist unverschämt, zum Glück konnten wir darüber beide lachen. Fast 20 Jahre nach meiner ersten Reise nach Berlin konnte ich in dieser Stadt Schulter an Schulter mit den deutschen Kollegen arbeiten. 2014 nahm Donald Tusk als erster Osteuropäer die Stelle des EU-Ratspräsidenten an. Im gleichen Jahr begann ich für das ZDF zu arbeiten.