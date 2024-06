Spitzenposten in der EU: Wer wird die Kommission besetzen?

Doch von der Leyen braucht eine qualifizierte Mehrheit im Rat, in der Praxis sind das 15 von 27 Staatsoberhäuptern, die 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Von der Leyen muss bis zum regulären EU-Gipfel am 27. Juni also weitere Regierungschefs und -chefinnen, am besten großer Länder auf ihre Seite ziehen. Das Problem: Deutschland regiert ein Sozialdemokrat, Frankreich ein Liberaler und Italien eine Rechtspopulistin.