Europäische Verteidigungsunion: Braucht die EU eine Armee?

Die Frage ist so alt wie die europäische Idee: Braucht es eine Europäische Verteidigungsunion, also einen gesamteuropäischen militärischen Verband - oder sogar eine Armee für Europa? Vor 70 Jahren, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs , scheiterte diese Initiative an den Bedenken Frankreichs . Jetzt sind es vor allem die Franzosen, die auf eine gemeinsame EU-Verteidigung drängen.

Verteidigung: ein Thema ganz oben auf der Prioritätenliste in Brüssel. Ein Beispiel: Als neue EU-Chefdiplomatin wird Kaja Kallas auf Josep Borrell folgen. Kallas hatte zuvor als estnische Ministerpräsidentin die EU immer wieder angetrieben, mehr für die Ukraine und die eigene Verteidigung zu tun. Auch will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Kommissar oder eine Kommissarin für Verteidigung.

Keine Parallelstruktur zu Nato

"Worauf es ankommt, ist eine vertiefte Kooperation und Integration der europäischen Kräfte, um eine größere europäische Rolle in der Nato zu spielen", so Puglierin. Dabei gehe es aber explizit nicht darum, eine Parallelstruktur zur Nato zu erschaffen. Sondern "dass die Europäer mehr beitragen, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, um Russland abzuschrecken", so Puglierin.

Standardisierung der europäischen Armeen

Schnelle Eingreiftruppe der EU startet 2025

"Wichtiges Zeichen nach Russland"

"Das ist die große Frage: sind wir in der Lage, etwas auf den Weg zu bringen?", erklärt Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Gespräch mit ZDFheute. Die FDP-Politikerin ist frisch ins EU-Parlament gewählt und Vorsitzende des EU-Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung. "Damit die Generation nach uns auch mal sagen können: Angesichts der Bedrohung, in der wir sind, haben es die Menschen in Europa wirklich geschafft, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts auch eine europäische Verteidigungsunion aufzubauen."