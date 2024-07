Trumps Nato-Drohung: Wäre Europa sicher ohne US-Schutzschild?

Die Nato feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Gegründet als Verteidigungsbündnis zwischen den USA und Europa, verspricht sie kollektive Sicherheit für alle Mitgliedsländer. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erscheint dieses Versprechen wichtiger denn je. Doch es gibt eine wachsende Unsicherheit: Was würde passieren, wenn die USA die Nato verlassen?

Der finanzielle Druck auf die USA

Trumps Drohungen und deren mögliche Folgen

Ein Austritt der USA aus der Nato würde durch Artikel 13 des Nordatlantikvertrags geregelt. Dieser besagt, dass eine Kündigung bei den USA eingereicht werden muss und nach einer Wartezeit von einem Jahr wirksam wird. Jedoch müsste der US-Senat einer solchen Kündigung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen, was als unwahrscheinlich gilt. Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen, dass Trump den Kongress unter Druck setzen und so einen Austritt erzwingen könnte.

Die Bedeutung der Nato für die USA

Doch trotz Trumps Rhetorik sehen viele amerikanische Politiker*innen und Militärs die Nato-Mitgliedschaft als essenziell für die USA an. Die Nato ermöglicht es den USA, ihre globalen Interessen besser durchzusetzen und weltweit Militärstützpunkte zu unterhalten. Dies stärkt die amerikanische Machtprojektion in Regionen wie dem Nahen Osten und Afrika.

Jubiläumsgipfel in Washington. Doch die Feier steht unter keinem guten Stern. Was kann die Nato für die Ukraine tun? Was passiert, wenn Donald Trump die US-Wahlen gewinnt? Ist Europa in der Lage, sich selbst zu verteidigen?

11.07.2024 | 61:12 min