Kleber bei "illner": "Diese verdammte Abschreckungslogik"

Sehen Sie hier die Sendung "maybrit illner" vom 11. Juli 2024 in voller Länge.

"Ich regiere die Welt", sagte US-Präsident Joe Biden unlängst. Ein Versprecher? Nicht, wenn man den Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour fragt. Eher Ausdruck des Selbstverständnisses der USA - und Bidens Lage im Wahlkampf. "Er geht zum Nato-Gipfel und hält eigentlich eine Rede nach innen. Das zeigt, wie groß seine Not ist", sagt Nouripour.

"Nato in der Krise - stark genug gegen Putin?", lautet der Titel der ZDF-Sendung "maybrit illner". Diskutiert wird die Frage, was geschieht, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt. Ein Austritt der USA aus der Nato ? Eher nicht, denkt die Verteidigungsexpertin Claudia Major. Aber:

Beim Nato-Gipfel in Washington geht es um weitere Ukraine-Hilfen, auch eine mögliche Wiederwahl Trumps wird diskutiert.

Erzählungen über Bidens schlechte Verfassung summieren sich

In den USA mehren sich die Zweifel an Joe Bidens körperlicher und geistiger Fitness auch unter Parteifreunden. Doch Biden hält an der Kandidatur für die Präsidentschaftswahl fest.

08.07.2024 | 1:23 min