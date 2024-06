Fehmarnbelt-Tunnel: Dänische Taufe und deutsche Sorge

217 Meter lang, rund 73.000 Tonnen schwer wartet das Betonelement darauf, noch in diesem Jahr in die vorbereitete Rinne in der Ostsee abgesenkt zu werden. An diesem Montag wird Dänemarks König Frederik X. auf Lolland erwartet, um dieses erste von 89 Tunnelteilen zu taufen.

Wann genau das Tunnelteil von starken Schleppen an den Haken genommen und an die richtige Position in der Ostsee bugsiert wird, ist noch unklar. Noch liegt es innen schon komplett mit allem ausgestattet, was für den späteren Straßen- und Eisenbahnverkehr benötigt wird, auf dem Gelände von Europas größter Baustelle am dänischen Ufer der Ostsee.