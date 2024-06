Dänische Regierungschefin Frederiksen auf Straße attackiert

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ist auf offener Straße angegriffen worden. Die Ministerpräsidentin sei am Freitagabend auf einem Platz in der Hauptstadt Kopenhagen von einem Mann geschlagen worden, erklärte ihr Büro. Der Täter wurde demnach festgenommen. Frederiksen sei "schockiert über den Vorfall", erklärte ihr Büro.

Die Polizei in Dänemark bestätigte zunächst lediglich einen Vorfall im Zusammenhang mit der Regierungschefin, ohne Einzelheiten zu nennen. Ein Mensch sei festgenommen worden, der Vorfall werde untersucht. Weitere Angaben würden vorerst nicht gemacht, erklärte die Polizei im Onlinedienst X.

Solidarität für Frederiksen von EU-Spitzen

Der Vorfall "erschüttert jeden von uns, die ihr nahe stehen", schrieb Umweltminister Magnus Heunicke in einem Online-Beitrag. "So etwas darf in unserem schönen, sicheren und freien Land nicht passieren."