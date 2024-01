Dänemark: Kann Kronprinz Frederik König?

Dänemark bekommt ein neues Staatsoberhaupt. Die Monarchin kündigte in ihrer Neujahrsrede ihre Abdankung an. Was sind die Gründe dafür und wie wird Kronprinz Frederik eingeschätzt? 03.01.2024 | 4:57 min

Neujahrsansprachen sind in Deutschland gute Tradition, aber wenn man ehrlich ist, nach wenigen Stunden schon Schall und Rauch. In Dänemark ist das anders: Dort gehört die Ansprache der Königin zum Fernsehprogramm wie hierzulande Dinner for One. Millionen sehen sie, Millionen diskutieren sie.

Die letzte Ansprache von Margrethe II. wird das Land nie vergessen: Am Sonntagabend sprengte sie so manche Silvesterparty, weil sie ankündigte, zu Gunsten ihres ältesten Sohnes Frederik auf den Thron zu verzichten. Ein historischer Schritt. Auch weil Margrethe immer gesagt hatte, sie werde Regentin bleiben, bis sie vom Stuhl falle.

Aus Kronprinz wird König: Nach Margrethes Abdankung wird Frederik die Krone übernehmen. 02.01.2024 | 2:05 min

Dänen schätzen Eigenständigkeit ihrer Königin

Dieses Versprechen brach sie am Silvesterabend - und bewies damit eine Eigenständigkeit, die die Dänen immer an ihrer Königin geschätzt haben. "Sie hat eine sehr ruhige Rede gehalten, es war nichts Auffälliges zu entdecken und dann passierte es! Es gab mehrere Leute auf unserer Silvesterparty, die riefen: 'Sie tritt zurück, sie tritt zurück' - und ich sagte immer: 'Nein, das tut sie nicht'", erzählt Peter Thygesen - er beobachtet seit mehr als dreißig Jahren die dänische Königsfamilie als Journalist.

Die Proklamation Margrethe wird am 14. Januar 1972 von Ministerpräsident Jens Otto Krag zur Königin von Dänemark proklamiert. Quelle: AP

Es habe Vorzeichen gegeben, sagen jetzt manche: Margrethe hatte im Frühjahr 2023 eine Rückenoperation und sie gab nach Jahrzehnten als Kettenraucherin das Rauchen auf. Aber wirklich gewusst haben die Neuigkeit nur wenige.

Es war für viele ein Schock. Die meisten Dänen hatten nie ein anderes Staatsoberhaupt. Sie war immer da. Peter Thygesen, Hofberichterstatter

Wirbel um angebliche Affäre von Frederik

Der königliche Hof hat seit dem Silvesterabend viel zu erklären: Wie wird die Übergabe sein? Welche Titel werden Frederik und Mary tragen? Was wird aus Margrethe? Kann Frederik König? Und hat er nun eine Affäre oder nicht? Fragen über Fragen. Manche prallen an den Hofmauern einfach ab. Im vergangenen November gab es Fotos von Frederik, die ihn nach einer Nacht mit einer Schauspielerin zeigen sollen, in Madrid. Während Mary auf einer Auslandsreise weilte. Der Hof sagte dazu nichts. Mary auch nicht.

Jeder Schritt, jede Geste wird seitdem interpretiert: Was sagt die königliche Körpersprache? "Selbst wenn da was gewesen wäre: Die Dänen mögen Mary und Frederik so sehr, deshalb schreibt auch kaum eine Zeitung über diese Sache, die Leute wollen davon nichts wissen", sagt Hofberichterstatter Thygesen. Das Königshaus ist in Dänemark sehr beliebt. Deshalb wollen alle gerne wissen, wie die Abdankung aussehen wird, wo man sich die besten Plätze für einen Blick auf das neue Königspaar sichern kann.

Zwei Kronprinzen sind bereit für den Thron: Frederik von Dänemark und Haakon von Norwegen. Wichtigste Stütze der künftigen Könige: ihre Ehefrauen Mary und Mette-Marit. 29.08.2023 | 43:12 min

Krönungen in Dänemark nüchterner als bei Briten

Wie der 14. Januar im Detail ablaufen wird, ist noch nicht bekannt. In Dänemark gibt es keine Krönungen wie in Großbritannien . Alles fällt etwas kleiner und nüchterner aus. Als Margrethe 1972 Königin wurde, wurde sie dies in dem Augenblick, als ihr Vater starb, erklärt der Hof auf Instagram. Frederik wird während einer Sitzung des Staatsrats König werden, sobald Margrethe dort ihre Abdankungserklärung unterzeichnet hat. Auf Instagram schrieb der Hof:

Seine Königliche Hoheit wird als Kronprinz im Schloss Christiansborg eintreffen und als König verlassen. Dänisches Königshaus

Aus Kronprinzessin Mary wird Königin Mary. Und Margrethe behält ihren Titel. Anschließend werden der König und die Königin auf dem Balkon von Schloss Christiansborg ausgerufen werden von Premierministerin Mette Frederiksen

Fährt das neue Königspaar mit der Kutsche durch Kopenhagen?

"Wir wissen noch nicht, welche Worte sie verwenden wird. Aber ich bin sicher, sie wird sagen: Es lebe König Frederik X., und dann wird es 'Hurra'-Rufe der vielen tausend Menschen geben, die auf dem Schlossplatz sein werden, und ich frage mich, ob das neue Königspaar mit der Kutsche durch Kopenhagen fahren wird", spekuliert Peter Thygesen.

Und dann kann die Arbeit für das neue Königspaar beginnen. Ob Frederik wirklich König kann, muss er dann beweisen.