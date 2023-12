Belgisches Königspaar zu Besuch in Berlin

Beim Export ist Deutschland für Belgien der wichtigste Partner. Umgekehrt ist Belgien für Deutschland der neuntgrößte Handelspartner. Das Handelsvolumen zwischen beiden EU-Staaten betrug 124,2 Milliarden Euro im Jahr 2022. Deutsche Firmen bauen in Belgien Autos, produzieren Chemie und Medizin und beziehen Fertigwaren und Rohstoffe über Antwerpen - der Hafen gilt als Nordrhein-Westfalens Tor zur Welt.



Deutsch ist dritte Landessprache und wird von knapp 80.000 Belgierinnen und Belgiern in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien genutzt - gelegentlich auch von ihrem König Philippe, nicht nur in der Weihnachtsansprache.