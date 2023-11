Frankreich: Verbot von Abayas an Schulen

Ganzkörpergewänder in Frankreich : Diskussion um Abaya-Verbot an Schulen

von Lukas Nickel 04.09.2023 | 19:39 |

In Frankreich ist das Tragen religiöser Symbole an Schulen verboten. Dazu zählt die Regierung nun auch Abayas, also Ganzkörpergewänder. Das sorgt für Streit zum Schulanfang.