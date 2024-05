Frühere Russland-Haltung: Gabriel nimmt Steinmeier in Schutz

Sigmar Gabriel nimmt seinen Parteikollegen Steinmeier in Schutz und kritisiert Besserwisserei in der Russland-Politik Anfang der 2010er Jahre (Archivbild)

Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hält die nicht verstummende Kritik an der Vergangenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine "absurde Debatte". Ob Steinmeier mit seiner als russlandfreundlich empfundenen Biografie noch der richtige Mann in dem Amt sei, nennt Gabriel eine "seltsame Fragestellung".

Gabriel sieht keinen Grund für Kritik

Wenn sich Steinmeier entschuldigen müsse, "dann müssten sich in Deutschland 99 Prozent der Politikerinnen und Politiker entschuldigen. Und ganz viele Wirtschaftsjournalisten, die es toll fanden, dass wir so preiswertes Erdgas hatten."

(...) waren wir der Überzeugung, dass Verhandlungen mit Putin, zusammen mit Frankreich, der bessere Weg sind. Und ich wüsste nicht, was es daran zu kritisieren gäbe.

Putin unterschätzt zu haben, sei keine Belastung für den Inhaber des wichtigsten demokratischen Amts in Deutschlands. "Natürlich nicht, denn dann dürfte ja aus der Generation niemand kandidieren, dann müssten wir nach jemandem suchen, der sich noch nie mit Politik beschäftigt hat", sagt Ex-Vizekanzler Gabriel und wirft den Kritikern vor:

Ich kenne seltsamerweise heute nur noch Leute, die alles gewusst haben, bloß früher nie was gesagt haben.

Deutschland und Europa müsse an der "neuen Ostflanke" so stark werden, "wie wir es mal an der innerdeutschen Grenze waren", sagt Sigmar Gabriel.

16.02.2024 | 5:07 min