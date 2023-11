London: Russland bereitet sich auf Gegenoffensive vor

Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste starke Verteidigungsanlagen an der Front errichtet, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land. In einer Mitteilung heißt es:

Zudem seien Hunderte Kilometer Schützengräben auf international anerkanntem russischen Territorium ausgehoben worden, darunter in den Gebieten Belgorod und Kursk, die an die Ukraine grenzen.

Erst hat man hier dem Feuer der russischen Armee standgehalten. Jetzt könnte Wuhledar zum Austragungsort der ukrainischen Gegenoffensive werden. Trotzdem wollen Bewohner bleiben. 01.05.2023 | 2:21 min

Mögliche Gründe für russische Verteidigungsanlagen

Prigoschin warnt Moskau vor Gegenoffensive

Er rechne Mitte Mai mit dem Beginn der ukrainischen Truppenbewegungen, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit einem russischen Militärblogger.

In der Ukraine ist die Wagner-Gruppe derzeit in erster Linie an der Schlacht um Bachmut beteiligt. Die erbitterten Kämpfe um die Stadt im Osten der Ukraine dauern seit Monaten an.