Brics-Gipfel: Guterres pocht auf Frieden in der Ukraine

Wir brauchen Frieden in der Ukraine. Einen gerechten Frieden, in Übereinstimmung mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung.

Scharfe Kritik an Guterres' Teilnahme an Brics-Gipfel

Auch in der westlichen Presse wurde der Portugiese scharf dafür kritisiert, dass er nach Kasan reiste, während er etwa bei der Libanon-Konferenz in Paris zuvor nur per Video zugeschaltet wurde. Auch bei der Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz im Juni fehlte er. Die Londoner Tageszeitung "The Times" charakterisierte Guterres' Reise daher als "Hofieren" Putins.