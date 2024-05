Trotz massiver Proteste: Georgien billigt "Agentengesetz"

Ungeachtet wochenlanger Proteste im Land und der Kritik aus Brüssel hat das Parlament in Georgien am Mittwoch in zweiter Lesung das Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" verabschiedet.

Die Abgeordneten in Tiflis stimmten mit 83 Ja-Stimmen bei 23 Gegenstimmen für die Annahme des Gesetzes, in dem die Gegner ein Instrument zur Unterdrückung kritischer Medien und Organisationen sehen.

Inkrafttreten für Mitte Mai angestrebt

Die Regierungspartei Georgischer Traum strebt das Inkrafttreten des Gesetzes für Mitte Mai an. Es sieht vor, dass sich Organisationen, die zu mindestens 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden, in Georgien behördlich registrieren lassen müssen. Viele Projekte zur Demokratieförderung in der Ex-Sowjetrepublik arbeiten mit Geld aus EU-Staaten oder den USA . Die Regierungspartei Georgischer Traum spricht von größerer Transparenz.

Kritiker sehen in dem Gesetz eindeutige Parallelen zum Gesetz gegen "ausländische Agenten" in Russland , das es den dortigen Behörden erlaubt, massiv gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen.

Wochenlange massive Proteste gegen das "russische Gesetz"

In den vergangenen Wochen hatte es in der früheren Sowjetrepublik Georgien massive Proteste gegen das "russische Gesetz" gegeben. Erst am Dienstagabend wurden bei einer Demonstration 63 Menschen festgenommen. In der Nacht waren die Sicherheitskräfte mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen die Zehntausende Menschen zählende Menge vorgegangen.