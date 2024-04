Umstrittenes Gesetz: Wie Putin versucht, Georgien zu spalten

In Georgien spitzt sich der innenpolitische Streit über ein geplantes Gesetz zur Kontrolle von Einflussnahme aus dem Ausland zu. Kritiker und Befürworter demonstrieren in Tiflis.

Nino Baidauri hat eine Spiegelreflexkamera umgehängt und ihr Handy in der Hand. Sie blickt nicht auf, tippt schnell Nachricht um Nachricht hinein. Sie kennt den Weg zum georgischen Parlament in Tiflis, auf dem Rustaveli Boulevard. Dort will sie mit Menschen sprechen, die gegen die Regierung protestieren.